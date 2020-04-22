2020-04-22T11:20:29+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: за сутки выявлено 11 новых случаев заражения

Итого в Волгоградской области к 22 апреля 2020 года зафиксировано уже 145 заболевших коронавирусной инфекцией, еще 491 - под подозрением на COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Положительный диагноз COVID-19 уже подтвердился у 145 волгоградцев.Положительный диагноз COVID-19 уже подтвердился у 145 волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области уже который день измеряется десятками. К 22 апреля 2020 года в регионе добавилось еще 11 человек с положительным диагнозом COVID-19. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Всего на этот момент в Волгоградской области зафиксировано 145 человек зараженных коронавирусом.

К сожалению, есть в регионе и умершие от COVID-19. Уже двое – женщина из Жирновского района и мужчина из Николаевского района.

К сожалению, число зараженных растет и еще будет расти в регионе. А все из-за вахтовиков, которые возвращаются из Москвы – именно они привозят с собой заразу. Так и умерший мужчина привез COVID-19 из столицы и заразил свою жену и четверых детей.

Но есть и хорошие новости на 22 апреля 2020 года: за минувшие сутки из больниц выписали еще 5 человек, у которых был диагноз коронавирусная инфекция. Всего излечились уже 30 волгоградцев.

По информации оперативного штаба Волгоградской области, в больницах города с подозрением на коронавирус находится 491 человек, в том числе 474 взрослых и 17 детей. Вчера было на 18 человек меньше. В числе тех, кто за сутки попал в больницу, есть и дети, и взрослые. Но прежде чем они попадут в статистику заболевших Covid-19, пройдет время - нужно дождаться последних результатов теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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