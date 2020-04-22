В Волгоградской области стали меньше болеть ОРВИ, гриппом и пневмониями

22 Апр 2020 2020-04-22T10:26:27+03:00

При любых симптомах ОРВИ врачи просят вызывать их на дом, а не ходить в поликлинику. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Есть ощущение, что сегодня все внимание медиков и эпидемиологов переключилось на коронавирус, но это не совсем так. Атакуют волгоградцев и другие инфекции. В частности, в области продолжают болеть и обычными сезонными ОРВИ и гриппом, которые тоже нередко вызывают пневмонию. Однако, благодаря тому, что многие соблюдают самоизоляцию, дистанцию, носят маски и без конца моют руки, даже гриппом стали болеть реже. Да и дистанционное обучение сказывается – школьники всегда обменивались вирусами и увеличивали статистику. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, заболеваемость гриппом и ОРВИ на сегодняшний день в целом на 75% ниже эпидпорога.

- Активность ОРВИ и гриппа регистрируется на низком уровне. За неделю с 13 по 19 апреля количество обращений за медицинской помощью снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 26%, - отмечают в ведомстве.

Больше всего темп снижения количества болеющих отмечают среди детей всех возрастов. Помогают меры предосторожности и своевременное обращение к врачу и предотвращать осложнения: как сообщили «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, количество заболевших внебольничными пневмониями на этой неделе ниже уровня предыдущей на 13%.

Всего за этот эпидсезон (с конца 2019 года) 240 волгоградцев слегли с гриппом – у них этот диагноз подтвержден лабораторно. Меры профилактики для защиты от гриппа те же, что и от других вирусов, в частности, Covid-19: носить маски и одноразовые перчатки, мыть руки или дезинфицировать их антисептиком, не трогать лицо, соблюдать дистанцию, избегать скопления людей.

К врачу надо обращаться при первых же симптомах, но в поликлинику идти не надо: вызывайте врача на дом и соблюдайте режим изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU