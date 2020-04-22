2020-04-22T10:04:33+03:00
Происшествия

В жуткой аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибла женщина

В Иловлинском районе столкнулись «Дэу» и «Лада»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пассажирка "Дэу" скончалась на месте от полученных травм.Пассажирка "Дэу" скончалась на месте от полученных травм.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Смертельная авария произошла 21 апреля в Иловлинском районе Волгоградской области. На 955 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись две легковушки. Да так, что от них остались лишь груды металла. К сожалению, одна женщина погибла, еще двое увезли в больницу.

Случилось это примерно в 16.24 по местному времени. 44-летний водитель «Дэу Нексия», который мчался в направлении Москвы, не уступил дорогу «Ладе Веста», за рулем которой находился 48-летний мужчина. Основной удар пришелся в бок «Дэу», где ехала 41-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было.

- От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Водителя «Лады Весты» и его 51-летнюю пассажирку увезли в больницу, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А ночью произошло еще одно ДТП с пострадавшими – на этот раз в Клетском районе. 41-летний водитель на «Рено Флюенс» так разогнался по автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино», что не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. К счастью, остался жив. Зато получил травмы его 49-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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