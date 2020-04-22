На видео попало, как военные продезинфицировали «Тракторный завод» в Волгограде

22 Апр 2020 2020-04-22T09:33:16+03:00

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Российская армия борется с коронавирусом не только в странах Европы, военные помогают дезинфицировать города в России. Чтобы не вызывать излишнего волнения специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) проводят обработку по ночам. Вот добрались эти подразделения и в Волгоград. Сегодня ночью, 21 апреля, они продезинфицировали цеха и помещения «Тракторного завода».

- Девять военнослужащих с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку около 5 тысяч квадратных метров фасадов зданий, рабочих мест в цехах, административных помещений, прилегающих к ним дорог и территории специальным раствором ДТС-ГК, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Уточнив, что всего по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к дезинфекции Волгограда привлекут 1,2 тысячи военнослужащих. Сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

- Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ, - добавляют в пресс-службе ЮВО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/774665" frameborder="0"></iframe> В Волгограде военные проводят дезинфекцию заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU