2020-04-22T09:33:16+03:00
Политика

На видео попало, как военные продезинфицировали «Тракторный завод» в Волгограде

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) ЮВО обработали цеха и административные помещения предприятия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео пресс-службы ЮВО.Фото - скрин видео пресс-службы ЮВО.
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Российская армия борется с коронавирусом не только в странах Европы, военные помогают дезинфицировать города в России. Чтобы не вызывать излишнего волнения специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) проводят обработку по ночам. Вот добрались эти подразделения и в Волгоград. Сегодня ночью, 21 апреля, они продезинфицировали цеха и помещения «Тракторного завода».

- Девять военнослужащих с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку около 5 тысяч квадратных метров фасадов зданий, рабочих мест в цехах, административных помещений, прилегающих к ним дорог и территории специальным раствором ДТС-ГК, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Уточнив, что всего по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова к дезинфекции Волгограда привлекут 1,2 тысячи военнослужащих. Сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

- Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ, - добавляют в пресс-службе ЮВО.

В Волгограде военные проводят дезинфекцию заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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