2020-04-22T09:03:53+03:00
Экономика

Сбербанк и Гарантийный фонд Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Волгоградское отделение ПАО Сбербанк и Гарантийный фонд Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по банковским гарантиям
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В рамках соглашения о сотрудничестве Фонд предоставляет поручительство малым и средним предприятиям Волгоградской области, желающим получить банковские гарантии, но не располагающим достаточным залоговым обеспечением. Поручительство предоставляется в размере до 70% от суммы банковской гарантии на срок до 10 лет. При этом наличие собственного обеспечения не требуется. Ставка вознаграждения за предоставление поручительства составляет 0,5% годовых (до стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции).

Возможность получить поддержку есть у представителей малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных или осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области не менее 6 (шести) месяцев, не имеющих просроченной задолженности по начисленным налогам и сборам, в отношении которых не применяются процедуры несостоятельности (банкротства).

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