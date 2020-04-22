2020-04-22T08:55:48+03:00
Происшествия

Трое жителей Волгоградской области погибли на пожарах

Причину устанавливают пожарные инспекторы
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас пожарные выясняют причины ЧП.Сейчас пожарные выясняют причины ЧП.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Два пожара с трагическими последствиями произошли одновременно в 17-35. В Кумылженском районе в хуторе Сарычевский на улице Зеленой загорелся большой жилой дом. Внутри находилась семейная пара 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Огонь распространялся очень быстро. Они не успели выбраться наружу. Когда пожарные смогли к 7 часам вечера потушить огонь, но нашли на пепелище тела двух человек. Сейчас устанавливается причина возгорания.

В это же время загорелся небольшой домик в дачном обществе «Лилия» в Волжском. Машины пожарно-спасательной части №13 смогли потушить огонь за десять минут. К сожалению, того, кто находился в этот момент внутри дачного дома спасти не удалось. Погиб 60-летний мужчина. Причина пожара также пока неизвестна.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области предупреждают о соблюдении мер пожарной безопасности. Следите за состоянием проводки, не оставляйте без присмотра нагревательные приборы, не курите в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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