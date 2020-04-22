2020-04-22T08:55:02+03:00
Общество

Волгоградские медики получат доплаты за борьбу с коронавирусом: кто и сколько

Врачи получат по 50 тысяч рублей, медсестры – по 25 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Доплаты получит медперсонал "скорых" и стационаров, где лечат больных коронавирусом.Доплаты получит медперсонал "скорых" и стационаров, где лечат больных коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как и обещал Президент РФ, все волгоградские медики, которые работают с коронавирусными больными, получат дополнительные выплаты к зарплате. Деньги на эти цели в Волгоградскую область уже пришли, и 21 апреля губернатор подписал постановление, которым установлены размеры этих доплат. Итак, кто и сколько получит за работу с коронавирусом в Волгоградской области?

Из тех, кто работает на «скорой»:

врачи – 50 тысяч рублей,

средний медперсонал – 25 тысяч рублей,

младший медперсонал – 25 тысяч рублей,

водителям «скорой помощи» - 25 тысяч рублей.

Тем медикам, которые оказывают медпомощь больным с коронавирусом в условиях стационара:

врачам – 80 тысяч рублей,

среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей,

младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года. И соответствующие выплаты волгоградские медики получат за апрель, май и июнь 2020 года.

На эти доплаты деньги выделены из федерального бюджета. Кроме того, медики получат и дополнительные стимулирующие выплаты из регионального бюджета (которые утвердили ранее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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