Волгоградские медики получат доплаты за борьбу с коронавирусом: кто и сколько
Как и обещал Президент РФ, все волгоградские медики, которые работают с коронавирусными больными, получат дополнительные выплаты к зарплате. Деньги на эти цели в Волгоградскую область уже пришли, и 21 апреля губернатор подписал постановление, которым установлены размеры этих доплат. Итак, кто и сколько получит за работу с коронавирусом в Волгоградской области?
Из тех, кто работает на «скорой»:
врачи – 50 тысяч рублей,
средний медперсонал – 25 тысяч рублей,
младший медперсонал – 25 тысяч рублей,
водителям «скорой помощи» - 25 тысяч рублей.
Тем медикам, которые оказывают медпомощь больным с коронавирусом в условиях стационара:
врачам – 80 тысяч рублей,
среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей,
младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года. И соответствующие выплаты волгоградские медики получат за апрель, май и июнь 2020 года.
На эти доплаты деньги выделены из федерального бюджета. Кроме того, медики получат и дополнительные стимулирующие выплаты из регионального бюджета (которые утвердили ранее).
ИСТОЧНИК KP.RU