Волгоградца, прокатившего на капоте пьяного друга, лишили прав на год

22 Апр 2020 2020-04-22T09:23:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Социальные сети – это великая сила. Их используют разные профессии: кто-то для продвижения товара, кто-то из политических целей. Полиция отслеживают через соцсети нарушения. 16 апреля в пабликах появилось видео, на котором водитель «Дэу Нексиа» едет по проспекту Героев Сталинграда. На капоте он вез мужчину. На перекрестке с бульваром Энгельса он проехал на «красный» и врезался в «Митсубиси Лансер». Поврежденную машину он бросил и сбежал с места происшествия вместе с другом.

Но его нашли. В отношении водителя составили сразу же два административных дела: «Нарушение правил перевозки людей», «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Также он ответил за оставление места ДТП. В итоге суд лишил мужчину прав на год.

Как он объяснил инспекторам, он просто хотел развлечь пьяного друга, которого потянуло на приключения. А когда они попали в аварию, он испугался.

ИСТОЧНИК KP.RU