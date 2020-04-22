2020-04-21T22:24:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 апреля 2020: из-за COVID-19 умер 39-летний мужчина

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 апреля 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина 13 апреля обратился к врачам, а 17 - умер.Мужчина 13 апреля обратился к врачам, а 17 - умер.
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В Волгоградской области поставлен очередной рекорд по заболевшим. Сразу у 23 человек подтвердился диагноз коронавирус – пришли результаты повторного теста. Также положительный результат на COVID-19 оказался и у 39-летнего жителя Николаевского района, который умер еще 17 апреля. Таким образом, это уже вторая жертва эпидемии в Волгоградской области. Мы собрали последние новости новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 апреля 2020 года.

Из 23 заболевших 14 вернулись из Москвы, девять получили вирус от знакомых и родственников, которым до этого уже определили COVID- 19. Всего на данный момент коронавирусной инфекцией заболели 134 человек, 30 уже выписали из больниц

Кстати, погибший мужчина также вернулся с вахты из Москвы. Плохо почувствовал себя еще 3 апреля, к медикам обратился, когда приехал домой – 13 апреля. Но несмотря на усилия врачей и отсутствие каких-либо серьезных хронических заболеваний, спасти его не удалось. Не помог и аппарат ИВЛ.

К сожалению, волгоградец заразил коронавирусом жену и четверых детей, младшему из которых нет и двух лет. Их отвезли в детскую инфекционную больницу в Волгоград. Кроме них, еще пять жителей Николаевского района сейчас с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят лечение.

Продолжается в Волгограде строительство многофункционального медицинского центра Минобороны РФ. Уже завозят оборудование, так что возведение больницы на завершающем этапе. Например, сегодня туда доставили сто медицинских кроватей, а также медицинские консоли, мебель и компьютерный томограф. Штат уже укомплектовали, сотрудники прошли обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

В Волгограде полным ходом идет тестирование на COVID-19 медицинских работников. В первую очередь тех, кто имеет непосредственный контакт с коронавирусными, работников стационаров, скорых. Обследование прошли более тысячи медиков.

21 апреля заработали парикмахерские, обувные мастерские, ателье. Но только те, кто создал необходимые условия для работы. И очередь на стрижку или смену каблука, выстроилась на неделю вперед. После месяца самоизоляции очень многим волгоградцам хочется привести себя в порядок.

С одной стороны, это послабление установленного в Волгоградской области режима, с другой – рука помощи очень многим небольшим предпринимателям. Слишком много ИП и компаний вынуждены простаивать и, как следствие, увольнять сотрудников. Правда, последние не очень торопятся вставать в очередь за пособием в 12 тысяч рублей, о котором говорил президент. В марте около 6 тысяч человек обратились в центр занятости. Чиновники ждали большей цифры. Но пока нет данных за апрель. Так что радоваться пока рано

ИСТОЧНИК KP.RU

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