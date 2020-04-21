Проверки на улицах: за нарушение самоизоляции оштрафовали десять сельских жителей

21 Апр 2020 2020-04-21T19:01:57+03:00

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На этот раз все внимание полицейских, чиновников и росгвардейцев было направлено на районы области. Волгоград и Волжский остались без проверок. Может быть, поэтому такое небольшое количество оштрафованных за нарушение режима самоизоляции в Волгоградской области. Протокол об административном нарушении по ст. 20.6.1 КоАП составили на десять человек. Трое нарушителей в Среднеахтубинском районе, по два проштрафившихся в Жирновском и Октябрьском района. В Палласовском, Серафимовическом, Чернышковском районах нашли по одному человеку, которые вышли из дома без уважительных причин. Всем десятерым предстоят суды, именно там решают, наказать ли предупреждением или назначить штраф. Статья предусматривает от тысячи до 30 тысяч рублей. Но чаще всего применяют минимальное наказание.

Напоминаем, в Волгоградской области до конца апреля действует режим самоизоляции. Покидать дом можно только по указанным в постановлении губернатора Андрея Бочарова причинам: в магазин, на мусорку, в аптеку, для получения экстренной помощи, для поездки на разрешенную работу и для похода в парикмахерскую или в мастерскую. С собой должен быть паспорт и уведомление об убытии. А для работы - справка от работодателя.

Напомним, на данный момент диагноз коронавирусная инфекция поставили 134 волгоградцам. За последние сутки в Волгоградской области COVID-19 подтвердили у 23 человек. Умерли от коронавируса два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU