Больше тысячи волгоградских медиков сдали тест на коронавирус: зараженных нет
Пока волгоградцы со стороны наблюдают за печальной статистикой коронавируса, который стремительно распространяется по Волгоградской области, медики каждый день рискуют своими жизнями. Именно поэтому сегодня их в обязательном порядке тестируют на COVID-2019. К настояшему моменту плановые обследования уже прошли 1100 волгоградских медработников.
В первую очередь, конечно же, тестируют медиков, которые непосредственно обслуживают коронавирусных пациентов и бригады «скорой помощи». Их обследуют один раз в семь дней, а, если вдруг появились признаки ОРВИ, то тест делают немедленно. Исследование проводят в лаборатории в в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- На сегодняшний день все результаты отрицательные, - сообщают в администрации региона.
Напомним, волгоградские медики, работающие с коронавирусом, получают из бюджета компенсации транспортных расходов и уже подписано распоряжение о выделении доплат за работу в группе риска. Отметим, что к приему пациентов с COVID-2019 подготовлены 14 госпиталей – в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке и Камышине. Строится новая инфекционная боксированная больница в Волжском, и медцентр от Минобороны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подробности о втором умершем с коронавирусом в Волгограде: 39-летний мужчина вовремя обратился к врачу
Что известно об умершем из Николаевска (подробности).
У жены и четверых детей умершего от коронавируса волгоградца подтвердился COVID-19
Из 23 новых заболевших больше половины приехали из Москвы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU