Больше тысячи волгоградских медиков сдали тест на коронавирус: зараженных нет

21 Апр 2020 2020-04-21T16:58:55+03:00

Врачей, которые лечат непосредственно пациентов с COVID-2019, проверяют на вирус каждую неделю

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Пока волгоградцы со стороны наблюдают за печальной статистикой коронавируса, который стремительно распространяется по Волгоградской области, медики каждый день рискуют своими жизнями. Именно поэтому сегодня их в обязательном порядке тестируют на COVID-2019. К настояшему моменту плановые обследования уже прошли 1100 волгоградских медработников.

В первую очередь, конечно же, тестируют медиков, которые непосредственно обслуживают коронавирусных пациентов и бригады «скорой помощи». Их обследуют один раз в семь дней, а, если вдруг появились признаки ОРВИ, то тест делают немедленно. Исследование проводят в лаборатории в в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- На сегодняшний день все результаты отрицательные, - сообщают в администрации региона.

Напомним, волгоградские медики, работающие с коронавирусом, получают из бюджета компенсации транспортных расходов и уже подписано распоряжение о выделении доплат за работу в группе риска. Отметим, что к приему пациентов с COVID-2019 подготовлены 14 госпиталей – в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке и Камышине. Строится новая инфекционная боксированная больница в Волжском, и медцентр от Минобороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU