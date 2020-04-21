2020-04-21T16:58:55+03:00
Общество

Больше тысячи волгоградских медиков сдали тест на коронавирус: зараженных нет

Врачей, которые лечат непосредственно пациентов с COVID-2019, проверяют на вирус каждую неделю
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока волгоградцы со стороны наблюдают за печальной статистикой коронавируса, который стремительно распространяется по Волгоградской области, медики каждый день рискуют своими жизнями. Именно поэтому сегодня их в обязательном порядке тестируют на COVID-2019. К настояшему моменту плановые обследования уже прошли 1100 волгоградских медработников.

В первую очередь, конечно же, тестируют медиков, которые непосредственно обслуживают коронавирусных пациентов и бригады «скорой помощи». Их обследуют один раз в семь дней, а, если вдруг появились признаки ОРВИ, то тест делают немедленно. Исследование проводят в лаборатории в в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- На сегодняшний день все результаты отрицательные, - сообщают в администрации региона.

Напомним, волгоградские медики, работающие с коронавирусом, получают из бюджета компенсации транспортных расходов и уже подписано распоряжение о выделении доплат за работу в группе риска. Отметим, что к приему пациентов с COVID-2019 подготовлены 14 госпиталей – в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Михайловке и Камышине. Строится новая инфекционная боксированная больница в Волжском, и медцентр от Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подробности о втором умершем с коронавирусом в Волгограде: 39-летний мужчина вовремя обратился к врачу

Что известно об умершем из Николаевска (подробности).

У жены и четверых детей умершего от коронавируса волгоградца подтвердился COVID-19

Из 23 новых заболевших больше половины приехали из Москвы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше тысячи волгоградских медиков сдали тест на коронавирус: зараженных нет
Прокуратура заставила УК отремонтировать балконы в 39-ти домах на севере Волгограда
Волгоград украшают ко Дню Победы
Для тех, кто дома: волгоградские музыканты записали кавер, посвященный самоизоляции
«Солидарность сильнее заразы!»: в Волгограде демонстрация 1 мая пройдет в соцсетях
В Волгограде передали в суд дело о хищении нефти
Какие профессии востребованы в Волгоградской области в период пандемии
На Мамаевом кургане поставили памятник защищавшим Сталинград железнодорожникам
В Волгограде в строящийся медцентр Минобороны поступило оборудование
Волгоградцы жалуются на невыплату зарплаты в период самоизоляции
Коронавирус в Волгограде: за месяц шесть тысяч волгоградцев обратились за пособием по безработице
В Волгограде ежедневно дезинфицируют все магистрали и остановки
Коронавирус в Волгограде: 134 заболевших в регионе
В Волгограде на удочку лжебанкиров попались бизнесвумен, фармацевт и бухгалтер
Запуск поезда из Волгограда в Крым отложили
Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах
На трассе Москва - Волгоград водитель врезался в лошадь и погиб
Волгоградский общественник доказал, что входную арку стадиона «Монолит» сносить нельзя
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля 2020: для коронавирусных больных вертолет не дадут
На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде
В Волгограде на «Санаторном» начинают заливать фундамент под новую школу
УФАС отменило концерт группы «Серебро» на 9 Мая в Волгограде
В продуктовые наборы для школьников добавили кукурузные хлопья и растительное масло