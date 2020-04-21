Прокуратура заставила УК отремонтировать балконы в 39-ти домах на севере Волгограда

21 Апр 2020 2020-04-21T16:54:05+03:00

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Большинство многоэтажек в Тракторозаводском районе Волгограда построены десятки лет назад. И, если сами дома еще хоть как-то держатся под гнетом времени, то балконы обветшали настолько, что готовы вот-вот рухнуть на головы прохожим. В управляющую компаниию ООО «УК ТЗР» жители этих домов регулярно пишут жалобы с требованием отремонтировать балконные плиты, но воз и ныне там. Сегодня в дело вмешалась прокуратура района.

- Специалисты провели обследование, которое показало, что в 39-ти домах, которые обслуживает данная УК, балконные плиты уже находятся в аварийном состоянии – многочисленные трещины и просадки. Эти материалы вместе с исковым заявлением передали в суд, требуя обязать управляющую компанию отремонтировать плиты, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме.

- По мере вступления судебных решений в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU