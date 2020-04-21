Волгоград украшают ко Дню Победы

21 Апр 2020 2020-04-21T15:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Хотя праздник в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде и по всей стране перенесли из-за коронавируса, город-герой 9 Мая встретит нарядным. Власти уже начали оформлять главные улицы: на них развесят флаги и гирлянды, как символ памяти о Великой Победе. Большая часть украшений осталась с прошлых лет. Но будут и новые арт-объекты, на которые потратили четыре миллиона. Светящаяся инсталляция «Звезда» с надписью «С Днем Победы!» появится на бульваре проспекта Ленина на пересечении с Комсомольской. Четырехметровая «Книга памяти» будет новинкой Аллеи Героев. На ее страницах нанесены QR-коды с переходом на сайты известных музеев.

- Все новые конструкции изготовлены из износостойких материалов, а значит, могут использоваться для украшения города и во время других мероприятий, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Так что волгоградцы могут не переживать. Новинки они точно успеют оценить лично, а не наблюдать лишь на фото из-за действующего в регионе режима самоизоляции.

Кроме того, 11 флагов установят у памятника Жукову, комсомольцам, а также на пересечении Аллеи Героев и Чуйкова. Более трехсот флагов с надписью «Сталинград - город Победитель!» украсят площадь у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме Царицы, Мамаев курган, подходы к стадиону «Волгоград Арена» и площадь Сталинградской Победы. Развесят в городе к 9 Мая и традиционные баннеры вдоль основных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU