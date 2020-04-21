Для тех, кто дома: волгоградские музыканты записали кавер, посвященный самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T15:35:04+03:00

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В дни пандемии из-за коронавируса, когда плохих новостей гораздо больше, чем хороших, позитивные ролики – просто жизненная необходимость. Волгоградские музыканты, которые сейчас, как и многие из нас, сидят без работы в самоизоляции, решили поднять настроение себе и окружающим. И записали кавер на песню «Машины времени» с названием «Для тех кто дома». В этом совместном проекте поучаствовали десятки наших музыкантов, среди которых и довольно известные в Волгограде и за его пределами кавер-бенды «MEGAPOLIS», «Третий Рим» и «Мадрид», группы «Staffles» и «Какая разница», а также молодые исполнители – всего почти 30 человек.

«Всем самоизолированным и не только посвящается… Это позитивное видео для вас!», - с таким девизом авторы запустили видеоклип в соцсети. И за пару дней его уже посмотрели и послушали несколько тысяч людей.

«Душевно!», «Круто!», «Спасибо за настроение», - благодарят музыкантов друзья и поклонники.

Музыканты подбадривают в своей песне: «Мы уныние сдали в утиль, и не свихнемся от скуки, переживем и этот штиль». Кавер выдался действительно позитивным и внушает оптимизм. Да и заканчивается он самыми вернуми словами: «Мы верим победу одержим до лета и жизнь пойдет своим чередом».

Волгоградские музыканты записали позитивный кавер, посвященный самоизоляции.Всем самоизолированным, и не только, посвящается. Волгоград/Волжский 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU