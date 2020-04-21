2020-04-21T15:16:45+03:00
Общество

«Солидарность сильнее заразы!»: в Волгограде демонстрация 1 мая пройдет в соцсетях

Из-за угрозы коронавируса Волгоградские профсоюзы решили собраться виртуально и провести онлайн-фотомарафон
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Первомай в этот раз пройдет в соцсетях.Первомай в этот раз пройдет в соцсетях.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Впервые в этом году в Волгограде не будет традиционной демонстрации 1 мая 2020. Из-за угрозы коронавируса, первомайские акции профсоюзов уйдут в интернет. Президиум Волгоградского облсовпрофа решил провести вместо шествия по центральным улицам онлайн-фотомарафон «Мгновения 1 Мая». Своеобразный фото-парад самых ярких моментов из истории 1 мая разных лет - митинги, шествия, встречи, спортивные праздники, концерты. А главными лозунгами ко дню весны и труда помимо вполне традиционных «За права работников!», «За индексацию зарплат!» и « За индексацию пенсий работающим пенсионерам!» появится и новый в духе эпохи коронавируса - «Солидарность сильнее заразы!».

- В этом году Праздник Весны и Труда с учетом эпидемиологической ситуации в регионе впервые будет проходить в Волгограде не на главной площади города-героя. Но это не может помешать профсоюзам вспомнить лучшие моменты Первомая за прошедшие годы и десятилетия… Мы должны продемонстрировать свое единство, – отметила председатель облсовпрофа Татьяна Гензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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