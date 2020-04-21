В Волгограде передали в суд дело о хищении нефти

21 Апр 2020 2020-04-21T14:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградские следователи ГСУ регионального главка МВД завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы похитителей черного золота. Молодые мужчины сделали врезку в нефтепровод в Жирновском районе. В суд передали дело 29-летнего и 24-летнего подельников из Волгограда. Им предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная из нефтепровода».

Нефть забирали через врезку в нефтепровод.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, трое мужчин в мае 2019 года приезжали в область к своей врезке в нефтепровод на арендованных автоцистернах и перекачивали в них сырую нефть при помощи шлангов. Потом добычу продавали в Волгограде. В июне прошлого года на след организованной группы вышли оперативники УЭБиПК. Задержали их при поддержке спецназа при перевозке нефти прямо на трассе. Изъяли около 25 тонн черного золота стоимостью почти 600 тысяч рублей. Во время следствия изъяли массу улик, допросили более двух десятков свидетелей, провели четыре судебные экспертизы.

- Двое участников преступной группы заключили досудебное соглашение со следствием. Собранными доказательствами их вина доказана. В отношении еще одного 30-летнего фигуранта расследование продолжается. Он находится под стражей, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU