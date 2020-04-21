2020-04-21T14:34:53+03:00
Общество

Какие профессии востребованы в Волгоградской области в период пандемии

В Центре занятости волгоградцам предлагают более 30 тысяч вакансий
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Медики в волгоградские больницы нужны всегда, но только специалисты. Фото администрация ВО.Медики в волгоградские больницы нужны всегда, но только специалисты. Фото администрация ВО.
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Сегодня многие волгоградцы остались без работы из-за пандемии. Часто можно услышать жалобы из серии – «работы нет», «трудоустроиться невозможно». В противовес этим людям, председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов уверяет – «Работа есть. У нас в региональном Центре занятости имеется 30 тысяч вакансий на сегодняшний день. Да это на 4 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года, но все же».

Особенным спросом сейчас в Волгоградской области пользуются работники в сферу сельского хозяйства. Проще говоря, нужны люди для работы на полях. Как уже писала «КП-Волгоград» из-за того, что Россия закрыла границы для гастарбайтеров, на волгоградские поля не доехали более 6 тысяч мигрантов. Только в Центре занятости более 2 тысяч вакансий в этой отрасли.

Также требуются медработники.

«Медики у нас всегда нужны, вакансии имеются постоянно. Только без образования не возьмут», - добавляет Локтионов.

Вот на кого волгоградской молодежи надо идти учиться. Кстати, и зарплаты у врачей неплохие: например, в Камышине специалисты получают по 90 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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