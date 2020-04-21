На Мамаевом кургане поставили памятник защищавшим Сталинград железнодорожникам

21 Апр 2020 2020-04-21T14:11:32+03:00

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На остановке электрички на Мамаевом кургане в Волгограде появился новый памятник из светло-серого и темно-коричневого гранита. Установили его в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посвятили памятный знак подвигу железнодорожников, принимавших участие в Сталинградской битве.

Как сообщили «КП-Волгоград» на Приволжской железной дороге, на одной стороне памятника высечены имена и фамилии воинов-железнодорожников. С другой стороны указали имена всех сотрудников, награжденных медалью «За оборону Сталинграда».

У работников Сталинградской железной дороги в годы войны была важная задача – обеспечить бесперебойные перевозки для фронта. Эшелоны шли один за другим. Только за двести дней Сталинградской битвы прошло более 340 тысяч вагонов с техникой, боеприпасами, горючим и продовольствием для Красной Армии. Для нужд фронта за четыре месяца построили шесть новых веток в Сталинград общей протяженностью более тысячи километров. Еще почти две тысячи километров путей и 293 моста пришлось восстанавливать после бомбежек.

ИСТОЧНИК KP.RU