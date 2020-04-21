В Волгограде в строящийся медцентр Минобороны поступило оборудование
Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны РФ вышло в Волгограде на заключительный этап. Сегодня сюда уже привезли сто медицинских кроватей, а также медицинские консоли, мебель и компьютерный томограф. С проверкой на стройплощадку в Волгоград приехал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«На территории Южного военного округа усиленными темпами ведется строительство трех центров: в Волгограде, в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Все стройки находятся на круглосуточном контроле регионального центра управления округа», – отметил командующий войсками ЮВО.
На данный момент в Волгограде уже готов каркас центра, смонтированы сендвич-панели и 5,3 тысяч квадратных метров кровли и установлено 148 окон. Завершают обустройство перегородок, внутреннюю отделку и монтаж систем вентиляции, водоснабжения и электросетей.
- На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают около 800 рабочих, в том числе более 380 человек ночью, задействовано 37 единиц строительной техники, - уточняют в пресс-службе ЮВО. - Штат медперсонала центра уже укомплектован, отобранные специалисты уже прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU