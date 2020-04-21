В Волгограде в строящийся медцентр Минобороны поступило оборудование

21 Апр 2020 2020-04-21T17:19:08+03:00

И уже сформирован штаб врачей, которые будут здесь работать

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Строительство многофункционального медицинского центра Минобороны РФ вышло в Волгограде на заключительный этап. Сегодня сюда уже привезли сто медицинских кроватей, а также медицинские консоли, мебель и компьютерный томограф. С проверкой на стройплощадку в Волгоград приехал командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«На территории Южного военного округа усиленными темпами ведется строительство трех центров: в Волгограде, в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Все стройки находятся на круглосуточном контроле регионального центра управления округа», – отметил командующий войсками ЮВО.

На данный момент в Волгограде уже готов каркас центра, смонтированы сендвич-панели и 5,3 тысяч квадратных метров кровли и установлено 148 окон. Завершают обустройство перегородок, внутреннюю отделку и монтаж систем вентиляции, водоснабжения и электросетей.

- На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают около 800 рабочих, в том числе более 380 человек ночью, задействовано 37 единиц строительной техники, - уточняют в пресс-службе ЮВО. - Штат медперсонала центра уже укомплектован, отобранные специалисты уже прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU