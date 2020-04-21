Волгоградцы жалуются на невыплату зарплаты в период самоизоляции

21 Апр 2020 2020-04-21T14:14:20+03:00

Много жалоб в Госинспекцию труда поступают и на беспричинные увольнения

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Волгоградцев, которые не смогли перейти на «удаленку», на период самоизоляции из-за коронавируса отправили по домам до 30 апреля. Президент РФ потребовал, чтобы этим людям сохранили зарплаты на этот месяц, но, судя по жалобам, которые поступают от волгоградцев в региональную Госинспекцию труда, соблюдают это требование далеко не все работодатели. Волгоградцев принуждают уволиться по собственному желанию, уйти в отпуск за свой счет или согласиться с заморозкой зарплат. В апреле на «горячую линию» инспекции поступило почти 700 жалоб, и большая из них как раз на невыплату зарплат. Об этом «КП-Волгоград» рассказал председатель волгоградской Госинспекции труда Юрий Карамдин. Немало, по его словам, жалоб и на увольнения в период самоизоляции.

Внеплановые проверки инспекция сейчас проводит только по согласованию с прокуратурой. И на это отводится 30 дней с момента поступления обращения. Но, если факт нарушений подтвердится, нерадивых работодателей будут привлекать к административной ответственности.

Жалобы просят направлять либо в электронном виде в Госинспекцию, либо по телефонам «горячей линии», которая сейчас работает с 8 утра до 8 вечера ежедневно:

8(8442) 97-21-52 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00)

8 903-479-80-20 (Ежедневно с 8-00 до 20-00)

8-960-888-12-46 (Ежедневно с 8-00 до 20-00).

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ИСТОЧНИК KP.RU