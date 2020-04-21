Коронавирус в Волгограде: за месяц шесть тысяч волгоградцев остались без работы

21 Апр 2020 2020-04-21T12:53:28+03:00

Определить, сколько в реальности волгоградцев остались без работы, почти невозможно, ведь многие до пандемии работали неофициально. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это только те, кто обратился в региональный Центр занятости

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Из-за коронавируса и режима самоизоляции в Волгоградской области без работы остались многие, но официальная статистика не так печальна, как реальность.

- В марте в центр занятости обратилось около шести тысяч волгоградцев. Это не намного больше, чем в прошлые месяцы или в аналогичный период прошлого года. Честно, мы ожидали, что будет более интенсивный поток людей, - признается председатель комитета по труду и занятости населения области Дмитрий Павлович Локтионов.

Почему же волгоградцы не торопятся получить статус безработного и получить пособие, которое сейчас увеличили до 12 тысяч рублей? Да потому что получить статус смогут лишь те, кто был официально трудоустроен и кого в действительности в марте-апреле уволили – о чем имеется в подтверждение запись в трудовой книжке.

Бизнесмены, которые вынужденно закрыли в этот период свои ИП, повышенное пособие не получат. Не сможет претендовать на пособие и тот, кто работал по договору, даже в случае, если в апреле с ним договор продлевать не стали. Также не получат пособие и те, кто работал неофициально. Эти люди смогут рассчитывать пока на 1,5 тысячу рублей в месяц.

Сколько же волгоградцев получают или получат пособие в размере 12 тысяч рублей, пока Локтионов сказать не смог. На рассмотрение заявлений в центре занятости отводится 10 дней, так что пока все документы еще в процессе обработки.

Подробнее о том, кто и как может получить статус безработного и пособие, можно узнать на портале службы занятости Волгоградской области или ознакомиться на портале «Работа в России»

ВАЖНО!

Максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей) будет назначаться гражданам автоматически на 11-й день после обращения, если к этому моменту заявитель не нашел подходящую вакансию.

Если в семье безработного есть несовершеннолетние, то пособие будет назначено в увеличенном размере. Доплата составит по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU