2020-04-21T11:21:20+03:00
Общество

В Волгограде ежедневно дезинфицируют все магистрали и остановки

Обрабатывают их хлорсодержащими препаратами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, в Волгограде сегодня дезинфицируют все – магазины, транспорт и даже дороги.

- Для обработки используется концентрат белизны, который обладает эффективным дезинфицирующим действием и безопасный для здоровья человека, - уточняют в мэрии Волгограда. – Обработку дорог ведут при помощи специальных машин, которые зимой мы используем для нанесения на проезжую часть бишофита.

Сначала обрабатываем крупные магистрали, потом переходим на второстепенные. Сегодня работы велись на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.

Одновременно моют и остановочные павильоны. За дневную смену коммунальщики обрабатывают порядка 15-20 остановок в разных районах города.

- Общественный транспорт дезинфицируют после каждого рейса - специальным раствором обрабатывают поручни, терминалы, пассажирские сиденья, входные двери и стекла. Затем обработанные поверхности насухо протираются, - отмечают в мэрии.

И напоминают, что обработкой дворов и подъездов должны заниматься управляющие компании. Причем делать они это должны ежедневно – особенно входные группы, поручни и лифты. Муниципалитет передал в УК и ТСЖ дополнительную партию дезинфицирующих средств, предоставленную на безвозмездной основе от крупного промышленного предприятия города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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