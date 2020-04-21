2020-04-21T10:27:33+03:00
Происшествия

В Волгограде на удочку лжебанкиров попались бизнесвумен, фармацевт и бухгалтер

У пятерых волгоградцев аферисты похитили почти 430 тысяч рублей за сутки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот кого не останавливает никакой вирус, так это мошенников: даже в условиях пандемии они отбирают у доверчивых людей последние сбережения. Так, за минувшие сутки, 20 апреля, на удочку лжебанкиров попались пятеро волгоградцев. В общей сложности у них похитили почти 430 тысяч рублей.

Действуют эти мошенники, напомним, по одной практически схеме: представляются сотрудниками банка, врут про подозрительные операции на вашем счету и просят сообщить персональные данные, после чего списывают к банковских карт все деньги. На это вранье попалась и предприниматель из Волгограда – женщина потеряла 50 тысяч рублей. У 42-летней заведующей аптекой из Среднеахтубинского района лжебанкиры сняли 58 тысяч рублей, а у главного бухгалтера предприятия из Советского района - 270 тысяч рублей.

- Ведется расследование. Личности мошенников пытаются установить, но шансы из вычислить невелики. Поэтому в полиции еще раз просят волгоградцев быть аккуратнее при проведении сделок с деньгами.

- Никому не сообщайте персональные данные ваших банковских карт. Всегда после таких звонков, в случае сомнения, лично перепроверяйте полученную информацию в службе поддержки вашего банка! – отмечают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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