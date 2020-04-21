Запуск поезда из Волгограда в Крым отложили

21 Апр 2020 2020-04-21T09:49:27+03:00

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Коронавирус уже изменил все планы волгоградцев на эту весну: все мероприятия отменили, концерты запретили, даже парад Победы решили перенести. И, похоже, что в июне волгоградцам (и не только) тоже придется корректировать планы. РЖД уже отменила ряд поездов на курорты Черного моря – в Адлер и Сочи. А сегодня пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс», которая отвечает за поезда на крымском направлении, объявила, что запуск новых маршрутов в Крым откладывается на неопределенный срок. А значит разрекламированного поезда «Екатеринбург-Симферополь», который проходил через Волгоград, пока не будет.

Старт движения 9 поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановке в стране», - сказано в сообщении ГСЭ.

Напомним, первый поезд, который напрямую связал бы Волгоград и Симферополь, должен был отправиться 26 апреля 2020 года. На своем пути этот поезд должен был делать четыре остановки в Волгоградской области – в Волгограде, на станциях Петров Вал, Суровикино и Чернышков. А далее поезд следует через Ростов-на-Дону и Джанкой в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU