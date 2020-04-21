Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах

21 Апр 2020 2020-04-21T09:45:49+03:00

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Несмотря на режим самоизоляции сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки. Сразу два ДТП произошло в Волгограде. В Красноармейском районе уже поздно вечером на улице Гремячинской водитель автобуса сбил 73-летнюю пенсионерку. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пожилая женщина шла попутно автобусу посреди проезжей части. Сейчас бабушка в больнице.

Полицейские разыскивают водителя, который днем 20 апреля сбил 49-летнего мужчину на улице 64-й Армии в Кировском районе. Автомобилист с места происшествия скрылся. К счастью, пешеход остался жив. Он получил ушибы.

Еще одно ДТП произошло вскоре после полудня в Волжском. На улице Ленина 82-летний водитель за рулем «семерки» при повороте наехал на 56-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу по «зебре». И около десяти часов вечера в станице Алексеевской 26-летний парень на «ВАЗ-2106» не заметил и сбил пьяного мужчину в переулке Советский. Оба пешехода живы, с травмами их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU