2020-04-21T09:45:49+03:00
Происшествия

Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах

Два человека пострадали в Волгограде, один в Волжском
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В больнице оказались сразу четыре пешехода.В больнице оказались сразу четыре пешехода.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на режим самоизоляции сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки. Сразу два ДТП произошло в Волгограде. В Красноармейском районе уже поздно вечером на улице Гремячинской водитель автобуса сбил 73-летнюю пенсионерку. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пожилая женщина шла попутно автобусу посреди проезжей части. Сейчас бабушка в больнице.

Полицейские разыскивают водителя, который днем 20 апреля сбил 49-летнего мужчину на улице 64-й Армии в Кировском районе. Автомобилист с места происшествия скрылся. К счастью, пешеход остался жив. Он получил ушибы.

Еще одно ДТП произошло вскоре после полудня в Волжском. На улице Ленина 82-летний водитель за рулем «семерки» при повороте наехал на 56-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу по «зебре». И около десяти часов вечера в станице Алексеевской 26-летний парень на «ВАЗ-2106» не заметил и сбил пьяного мужчину в переулке Советский. Оба пешехода живы, с травмами их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде: за месяц шесть тысяч волгоградцев остались без работы
В Волгограде ежедневно дезинфицируют все магистрали и остановки
Коронавирус в Волгограде: 134 заболевших в регионе
В Волгограде на удочку лжебанкиров попались бизнесвумен, фармацевт и бухгалтер
Запуск поезда из Волгограда в Крым отложили
Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах
На трассе Москва - Волгоград водитель врезался в лошадь и погиб
Волгоградский общественник доказал, что входную арку стадиона «Монолит» сносить нельзя
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля 2020: для коронавирусных больных вертолет не дадут
На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде
В Волгограде на «Санаторном» начинают заливать фундамент под новую школу
УФАС отменило концерт группы «Серебро» на 9 Мая в Волгограде
В продуктовые наборы для школьников добавили кукурузные хлопья и растительное масло