Четыре пешехода попали под колеса авто на волгоградских дорогах
Несмотря на режим самоизоляции сразу четыре пешехода пострадали под колесами автомобилей на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки. Сразу два ДТП произошло в Волгограде. В Красноармейском районе уже поздно вечером на улице Гремячинской водитель автобуса сбил 73-летнюю пенсионерку. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пожилая женщина шла попутно автобусу посреди проезжей части. Сейчас бабушка в больнице.
Полицейские разыскивают водителя, который днем 20 апреля сбил 49-летнего мужчину на улице 64-й Армии в Кировском районе. Автомобилист с места происшествия скрылся. К счастью, пешеход остался жив. Он получил ушибы.
Еще одно ДТП произошло вскоре после полудня в Волжском. На улице Ленина 82-летний водитель за рулем «семерки» при повороте наехал на 56-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу по «зебре». И около десяти часов вечера в станице Алексеевской 26-летний парень на «ВАЗ-2106» не заметил и сбил пьяного мужчину в переулке Советский. Оба пешехода живы, с травмами их отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU