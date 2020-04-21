2020-04-21T09:10:26+03:00
Происшествия

На трассе Москва - Волгоград водитель врезался в лошадь и погиб

ДТП случилось на трассе во Фроловском районе Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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От столкновения с лошадью автомобиль превратился в груду железа.От столкновения с лошадью автомобиль превратился в груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшное ДТП произошло ночью в этот понедельник на московской трассе во Фроловском районе Волгоградской области. Вскоре после полуночи 36-летний водитель на «Ладе» пятнадцатой модели ехал в сторону Волгограда. Несчастье случилось в районе 842 километра федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21150» наехал на вышедшую на проезжую часть лошадь. От сильного удара машина буквально превратилась в груду железа. В результате ДТП и водитель автомобиля, и животное погибли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, водитель «пятнадцатой» получил серьезные травмы и скончался на месте аварии.

В целом за последние сутки на дорогах Волгоградской области гаишники зафиксировали 589 нарушений ПДД и задержали 29 нетрезвых водителей, пятеро из которых уже не в первый раз сели за руль будучи пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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