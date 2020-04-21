Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 апреля 2020: для коронавирусных больных вертолет не дадут

21 Апр 2020 2020-04-20T22:52:15+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 апреля 2020 года, самые важные события

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Каждый день цифры по заболевшим в Волгоградской области коронавирусной инфекцией все больше. На этот раз плюс 18 человек. Таким образом общее число заболевших достигло 111 волгоградцев. И чуть ли не половина из них получили положительный тест на COVID-19 в последние пять дней. Инфекция продолжает отвоевывать все больше районов, в список добавилось еще три: Руднянский, Котельниковский и Новоаннинский. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусов в Волгоградской области на 21 апреля 2020 года.

Из всех заболевших только 4 контактных, все остальные привезли вирус из Москвы и области. Люди возвращаются с вахт и невольно несут в себе источник заражения для всех остальных. На этот раз среди пациентов детей не прибавилось. Хотя в больницах продолжает оставаться 13 детей и 416 взрослых. 7 человек находится на аппаратах ИВЛ. Из них двое с диагнозом COVID-19, остальные с тяжелой формой пневмонии.

Кстати, санавиацию для больных коронавирусной инфекцией использовать не будут. Бригады работают по другим сложным случаям: ДТП, детские отравления.

- Риск положить единственную авиационную бригаду слишком высок, потому что мы тогда вертолета вообще лишимся, - пояснил заместитель облздрава Николай Алимов.

Появились в Волгограде слухи о том, что и седьмую больницу полностью перепрофилируют под госпиталь для коронавирусных больных. Но это не так. Изменения затронут лишь один корпус. Он предназначен для детей с COVID-19, если им понадобится хирургическая сложная помощь или суперсовременное оборудование для диагностики.

Еще один слух опровергли в Роспотребнадзоре по Волгоградской области. Бытует мнение, что комары, которые массово атакуют волгоградцев в конце весны и летом, могут переносить опасную инфекцию. Да, они могут быть переносчиками заразы, но не COVID-19. А вот с собаками и кошками чуть сложнее. К сожалению, есть пример, когда домашние животные получали вирус от инфицированных хозяев и передавали его дальше.

Из социальных новостей главная – открытие парикмахерских, мастерских, фотоателье, салонов красоты. По постановлению губернатора Андрея Бочарова они могут начать работу как раз 21 апреля, правда, соблюдая необходимые профилактические меры. Многие волгоградцы ринутся записываться к своим мастерам в ожидании красоты. Но стоит помнить и про безопасность. Пик коронавируса еще не скоро. Печальные цифры пока будут продолжать расти.

ИСТОЧНИК KP.RU