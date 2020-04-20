2020-04-20T21:41:53+03:00
Общество

На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде

За выходные под статью попали 69 человек
Екатерина МАЛИНИНА
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С собой всегда должны быть паспорт, "уведомление об убытии" или справка от работодателя.С собой всегда должны быть паспорт, "уведомление об убытии" или справка от работодателя.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области с 21 апреля начинают действовать парикмахерские, мастерские, цветочные лавки. Губернатор Волгоградской области в конце прошлой неделе принял решение о подобном послаблении режима в ситуации пандемии. Волгоградцам необходима работа и источник заработка. Но режим самоизоляции никто не отменял. ЗА его соблюдением следить полиция, чиновники, Росгвардия. Уполномоченных проверять законность выхода из дома достаточно много. Рейды проходят каждый день. Были они и в выходные.

В праздники уделили внимание Волгограду, Волжскому, Еланскому и Палласовскому районам. В областном центре было 15 нарушителей, в Волжском 16. Всего же нарушителей оказалось 34.

В понедельник рекордсменом стал Урюпинский район. Там без уважительной причины вышли из дома 16 человек, в Волжском - 7 человек. Ни один район не отличился стопроцентной дисциплинированностью. Протоколы составили на 35 человек. Исходя из практики, люди получат решение суда где-то через две недели. Санкция ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации» предусматривает наказание от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Правда, суды стараются не зверствовать. В половине случаев они выносят предупреждение, в половине – минимальный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
На волгоградцев продолжают составлять протоколы и в области, и в Волгограде
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