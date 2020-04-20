2020-04-20T19:24:10+03:00
Общество

В Волгограде на «Санаторном» начинают заливать фундамент под новую школу

Здесь смогут учиться 800 школьников
Екатерина МАЛИНИНА
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Школа на Санаторном сможет принять 800 ребят. Фото: администрация Волгоградской областиШкола на Санаторном сможет принять 800 ребят. Фото: администрация Волгоградской области
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В этой школы ждут все жители микрорайона «Санаторный». В новом жилищном комплексе живут много молодых семей, чьи дети либо ходят либо собираются идти в школу. Но так как на территории своего общеобразовательного учреждения нет, то родители возят детей за несколько остановок. Но осенью 2021 года школьники смогут отправиться на уроки в свое новое здание. Строительство школы на 800 мест на улице Григория Засекина уже началось. Сейчас завершается подготовка под заливку фундамента.

Для начала строители выровняли территорию под здание. На это понадобилось 20 тонн песка. Сейчас предстоит сделать основание под трехэтажную конструкцию. К концу апреля начнется возведение свайного фундамента.

В проекте указано, что в школе будет 33 учебных класса, медблок с кабинетами стоматолога, психолога, столовая, актовый зал, библиотека, спортзал, мастерские. На пришкольном участке вместе со стадионов будет и спортгородок для сдачи норма ГТО.

Школу обещают запустить в эксплуатацию в 2021 году. Кстати, возводится она по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик - ООО «СтройТехИнвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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