2020-04-20T18:47:05+03:00
Общество

УФАС отменило концерт группы «Серебро» на 9 Мая в Волгограде

Закупка потеряла актуальность
Екатерина МАЛИНИНА
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Аукцион решили полностью аннулировать.Аукцион решили полностью аннулировать.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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УФАС вынесло решение по поводу законности тендера на концерт 9 Мая в Волгоградской области. На сайте госзакупок появился лот по поводу заказа приезжих артистов на День Победы. в Волгограде. Требования были немного странными. За 6.6 миллионов к нам должна была приехать группа, отвечающая нескольким условиям. В составе не меньше трех человек, участница "Евровидения" с годом образования не старше 1998 года. Все сразу же решили, что аукцион сделали специально под группу «Серебро». Один из общественников решил оспорить правомочность подобного конкурса.

Специалисты УФАС рассмотрели жалобу и пришли к выводам, что этим требованиям удовлетворяет не только группа «Серебро», но и Пётр Налич, группа «Премьер-Министр», Юлия Савичева. Правда, нарушения все-таки нашли. Они оказались в необоснованности подобных условий. И выступление отменили.

- С учетом поручения президента о переносе всех мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, актуальность данной закупки утрачена, в связи с чем наиболее целесообразным способом устранения выявленных нарушений мы посчитали полное ее аннулирование, - пояснил «КП-Волгоград» начальник отдела УФАС Руслан Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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