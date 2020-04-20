2020-04-20T18:13:33+03:00
Общество

В продуктовые наборы для школьников добавили кукурузные хлопья и растительное масло

Родители получат «пайки» за вторую половину апреля
Екатерина МАЛИНИНА
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Право на бесплатное питание имеют 27 тысяч школьников города.Право на бесплатное питание имеют 27 тысяч школьников города.
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Продуктовые наборы волгоградским родителям начали выдавать с апреля. Они положены тем школьникам, кто имел право на бесплатное питание в школах. Споры по этом поводу были нешуточные. Кто-то был недоволен составом и сравнивал их с московским сухпайком, кому-то не нравилась толчея при получении. Но состав продуктов зависит от стоимости питания в конкретном муниципалитеты, поэтому и наборы в разных районах области отличаются. На этот раз городские власти начнут выдавать школьникам Волгограда еду на вторую половину апреля с 25 апреля. Сейчас педагоги обзванивают родителей, чтобы составить график. Ведь важно не создавать толпу. К тому же к стандартному двухнедельному набору из круп, макарон, сахара, печенья и сока, добавят растительное масло, кукурузные хлопья, дополнительные соки и печенья.

- Наборы составляют на комбинате общественного питания, где они проходят тщательную проверку по качеству, срокам годности, - пояснили в мэрии.

На данный момент право на продуктовый набор в городе имеет 27 тысяч школьников: это первоклассники, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями, учащиеся интернатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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