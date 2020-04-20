Житель Казахстана пытался продать в Волгоградской области 139 рогов сайгаков

20 Апр 2020 2020-04-20T17:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сайгаков уже давно включили в красную книгу как исчезающий вид животных. Ведь за ними идет тотальная охота. Браконьеры уничтожают их и ради мяса, и ради рогов. Есть мнение, что лекарства, изготовленные из этой части животных, помогают для мужской потенции. Поэтому скупают рога по высокой цене. Видимо, на это и рассчитывал 53-летний житель Казахстана, который решил продать в России партию этого ценного товара. Сначала он провез в полости для запасного колеса шесть рогов и продал их в Палласовке за 22 тысячи рублей. Партию приобрел под видом обычного покупателя сотрудник УФСБ по Волгоградской области. Затем мужчина незаконно провез в страну еще 49 рогов и спрятал в тайнике рядом с поселком Эльтон. Следующая партия была еще больше – уже 83 штуки рогов. С ними их казаха и задержали.

Расследование проводили сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Задержанный вину признал. До суда он будет находиться под стражей. Ему предстоит ответить перед судом по статье контрабанда частей ценных пород животных.

ИСТОЧНИК KP.RU