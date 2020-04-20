Главный санврач Волгоградской области: комары не передают коронавирус
Весна в Волгоградской области выдалась ранняя, половодье тоже началось на месяц раньше обычного, а значит, со дня на день надо ждать нашествие комаров. Эти маленькие кровопийцы, кстати, не только больно кусаются, но еще и являются разносчиками всяких болезней. В связи с чем у волгоградцев логично возник вопрос: «А не разнесут ли эти насекомые еще и коронавирус по региону?».
- У коронавирусной инфекции есть несколько путей передачи: воздушно-капельный, контактно-бытовой. Комары относятся к трансмиссивному способу передачи инфекций – через кровь. Мы мониторим по этому поводу и исследования нашего Минздрава, и других стран и следим за изучениями и Всемирной организации здравоохранения. Пока данных о том, что коронавирус может таким путем передаваться, нет, - успокаивает жителей региона глава Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.
А вот хозяевам собак и кошек есть за что переживать. Руководитель Россельхознадзора Константин Савенков говорит, что существует риск передачи инфекции животным из-за большого количества тесных контактов животных с людьми. Его слова цитирует информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
«ВОЗ сообщила о том, что несколько собак, кошек, тигр были заражены после тесного контакта с инфицированными людьми. Хозяевам животных требуется проводить обычные меры гигиены: помыть лапы животного после прогулки, после контакта с животным проводить меры личной гигиены. В России была разработана первая тестовая методика диагностики коронавируса у животных. На базе данной методики будет разработаны тест-системы. В ближайшее время услуга будет представлена в ряде ветеринарных клиник».
ИСТОЧНИК KP.RU