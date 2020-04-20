2020-04-20T16:53:10+03:00
Общество

Обновлением парка Гагарина в Волгограде займется новый подрядчик

Реконструкцию будет завершать МБУ «Северное», а обновлением сквера на улице Ангарской займется «Альянсстройком»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока новый подрядчик будет заниматься поливом и озеленением, прошлый подрядчик будет устранять деффекты за свой счет.Пока новый подрядчик будет заниматься поливом и озеленением, прошлый подрядчик будет устранять деффекты за свой счет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Несмотря на пандемию из-за коронавируса планы по благоустройству в Волгограде сворачивать не намерены. И уже в ближайшее время начнутся ремонтные работы у областной больницы №1 по улице Ангарской. Аукцион на проведение работ выиграла волгоградская организация «Альянсстройком». Кстати, это фирма делала сквер Александры Пахмутовой, и сквер имени Пушкина, а также территорию у больницы №7 по улице Казахской.

- На Ангарской заменят тротуарное покрытие, смонтируют поливочный водовод и уличное освещение, поставят новую остановку, урны и лавочки. Также по проекту высадят 1,5-метровые сербские ели, 4-метровые ивы, черемуху, а также кусты дерна и форзиции и уложат свыше 3,5 тысячи квадратных метров газона.

Продолжатся и работы в парке Гагарина (на его обновление выделили еще 140 миллионов рублей). Вот только подрядчика мэрия сменила. После того, как с отремонтированной колоннады осыпалась штукатурка после первого же дождя, власть имущие решили больше не связываться с горе-мастерами (сейчас они за свой счет в рамках гарантийных обязательств устраняют все дефекты, которые успели сделать). В итоге вторую очередь парка Гагарина выполнит МБУ «Северное».

- В планах на этот год - смонтировать системы полива и освещения, оборудовать детскую и спортивную зоны, - перечисляют в администрации Волгограда.

Ну и, как обещали, займутся озеленением: высадят свыше 4,5 тысячи деревьев и кустарников из местных питомников на площади около 7 гектаров. Причем саженцы будут крупные – высотой от 2 до 3,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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