2020-04-20T15:55:24+03:00
Происшествия

В Волгограде на аферах с угонами и страховками поймали бывшего полицейского

«Оборотень в погонах» пытался получить со страховых компаний 5 миллионов рублей по липовым документам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на махинациях с автостраховками попался 25-летний полицейский, теперь уже бывший. Служил он в Центре кинологической службы регионального Главка МВД. Сегодня его обвиняют в мошенничестве, покушении на мошенничество и в подстрекательстве.

Как установили следователи СУ СК РФ по Волгоградской области, в январе 2019-го этот страж порядка инсценировал угон автомобиля, который принадлежит его отчиму. Машину якобы угнали с парковки торгового центра в Москве. А в марте по такой же схеме «угнали» машину у его гражданской супруги, только это произошло в Ростове-на-Дону. Бывший полицейский уговорил родственников написать заявления в полицию об угоне. По этим заявлениям правоохранители завели уголовные дела.

- Используя процессуальные документы, экс-полицейский дважды пытался взыскать со страховой компании ущерб, который оценили почти в 5 миллионов рублей. Вот только сотрудники службы безопасности и юридического отдела страховой компании усомнились в реальности угонов. И как потом сумели доказать: обе эти машины продали и вывезли в одну из стран СНГ, - рассказывают в региональном следственном комитете.

В ходе расследования всплыло еще одно преступление экс-полицейского. Он «развел» своего знакомого на 55 тысяч рублей, пообещав содействие в прохождении врачебной комиссии и беспрепятственной сдаче нормативов по физподготовке для его сына, который хотел поступить в Волгоградскую Академию МВД России. Правда, деньги он потратил на себя и помогать никому даже не собирался.

- Сейчас дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, потом уже его передадут в суд, - сообщают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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