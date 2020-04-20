2020-04-20T15:54:47+03:00
Общество

В Волгограде вновь продлен отопительный сезон

20 апреля 2020 мэрия Волгограда решила оставить горячими батареи еще на несколько дней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Отопление в ближайшие дни в Волгограде не отключат.Отопление в ближайшие дни в Волгограде не отключат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На дворе 20 апреля, на улице плюс 10 градусов, а батареи продолжают шпарить в большинстве домов Волгограда. Горячими радиаторы отопления останутся еще несколько дней. В связи с понижением температуры администрация Волгограда вновь решила продлить отопительный сезон. До тех пор, пока на улице не наступит «устойчивая теплая погода».

- Прекращение подачи теплоносителя не позволило бы сохранить в квартирах волгоградцев комфортные условия, а также могло бы привести к росту простудных заболеваний, - пояснил «КП-Волгоград» глава города Виталий Лихачев.

Кому-то из волгоградцев действительно холодно в их квартирах, а кто-то уже давно отапливает улицу. В этой ситуации проще всего тем, кто платит за отопление по нормативу – для них ничего не изменится. Норматив он и есть норматив. А вот тем, кто оплачивает тепло по счетчику, придется готовить дополнительные денежки.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в ночь на 21 апреля температура на улице в областном центре опустится до +1...+3º, днем во вторник будет +9...+11º. Сохранится такая погода несколько дней. Отключают отопление, когда в течение пяти дней подряд будет сохраняться среднесуточная температура выше +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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