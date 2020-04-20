В Волгограде ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и сбежали с места ДТП

20 Апр 2020 2020-04-20T15:34:27+03:00

Один бросил на дороге травмированного 38-летнего мужчину, второй – 71-летнюю бабушку

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Полиция обращается к волгоградцам за помощью в розыске водителей, которые сбили пешеходов и трусливо сбежали. За два дня в Волгограде произошло два таких ДТП.

19 апреля в Кировском районе напротив дома № 12 «А» по улице Водников машина сбила 71-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина шла по обочине дороги, когда на нее наехал автомобиль. Случилось это примерно в 9 часов утра.

- Предположительно сбил автомобиль белого цвета (фрагмент номера 245). Женщина получила травмы, о факте ДТП ее родственники сообщили в правоохранительные органы только на следующий день, - рассказывают в УМВД по Волгограду.

А 20 апреля примерно в 10.40 в полицию поступило сообщение о том, что сбили человека напротив дома №81 по улице 64 Армии (малый проезд) в Кировском районе. Когда на место ДТП приехал наряд, выяснилось, что травмы получил 38-летний мужчина. Говорит машина ехала в попутном направлении и сбила его. Предположительно это была «Тойота» серебристого цвета (фрагмент номера 338).

Водитель даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему, а просто уехал.

- Любую информацию о личности водителей и их местонахождении просьба сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду - 93-21-31, 93-77-75, - обращаются с просьбой к волгоградцам в Управление МВД России по Волгограду

ИСТОЧНИК KP.RU