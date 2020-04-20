2020-04-20T14:18:55+03:00
Общество

На борьбу с коронавирусом отправят 750 волгоградских студентов-медиков

Всего обучение по диагностике и лечению COVID-19 прошли уже 17 тысяч волгоградских медработников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ординаторов направят на работу в волгоградские лаборатории, где катастрофически не хватает рук.Ординаторов направят на работу в волгоградские лаборатории, где катастрофически не хватает рук.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, когда в России бушует коронавирус, медики на вес золота. Специалистов уже не хватает, поэтому в Волгоградской области решили подключить к борьбе с новым вирусом студентов-медиков. Ординаторы ВолгГМУ и выпускники Волгоградского медицинского колледжа — всего порядка 750 специалистов – в ближайшие дни пополнят кадровый резерв медицинских учреждений региона. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

В оперативном порядке в регионе организованы курсы профподготовки по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Эти курсы уже прошли почти 17 тысяч волгоградских медиков.

- Кроме того, на кафедре лучевой, функциональной и лабораторной диагностики института непрерывного медико-фармацевтического образования ВолгГМУ сформирован курс для клинических ординаторов — будущих специалистов клинико-диагностических лабораторий. Рассчитан этот курс на 36 часов. Слушателей обучают основам диагностики новой коронавирусной инфекции методом полимеразно-цепной реакции. Планируется, что клинические ординаторы усилят действующие лаборатории, - отмечают в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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