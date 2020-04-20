На борьбу с коронавирусом отправят 750 волгоградских студентов-медиков
Сегодня, когда в России бушует коронавирус, медики на вес золота. Специалистов уже не хватает, поэтому в Волгоградской области решили подключить к борьбе с новым вирусом студентов-медиков. Ординаторы ВолгГМУ и выпускники Волгоградского медицинского колледжа — всего порядка 750 специалистов – в ближайшие дни пополнят кадровый резерв медицинских учреждений региона. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.
В оперативном порядке в регионе организованы курсы профподготовки по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Эти курсы уже прошли почти 17 тысяч волгоградских медиков.
- Кроме того, на кафедре лучевой, функциональной и лабораторной диагностики института непрерывного медико-фармацевтического образования ВолгГМУ сформирован курс для клинических ординаторов — будущих специалистов клинико-диагностических лабораторий. Рассчитан этот курс на 36 часов. Слушателей обучают основам диагностики новой коронавирусной инфекции методом полимеразно-цепной реакции. Планируется, что клинические ординаторы усилят действующие лаборатории, - отмечают в пресс-службе администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU