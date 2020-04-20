В Волгограде корпус 7-й больницы отвели для лечения коронавирусных больных

20 Апр 2020 2020-04-20T15:29:55+03:00

Сюда будут поступать на операции дети с подозрением на COVID-19

Изменить размер текста: A A

"Ну вот и седьмую больницу отдали коронавирусным", - обсуждают в соцсетях волгоградцы, делая вывод, что койки в инфекционных больницах заполнены. Действительно, из гинекологического отделения 7-й больницы оперативно перевели всех пациенток, освободив помещение. Да, отдельный корпус перепрофилируют для помощи пациентам с COVID-19, но не потому, что их больше негде лечить.

- На случай, если вдруг ребенку с диагнозом коронавирусная инфекция или даже с подозрением на COVID-19 вдруг понадобится экстренная хирургическая операция или помощь, таких пациентов как раз будут помещать сюда, - поясняет заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. Известно, что в 7-й больнице лучшая детская хирургия и самое современное оборудование.

Пока в этом корпусе пациентов с коронавирусом не было.

Напомним, до конца апреля в Волгоградской области должны подготовить порядка 2 тысяч инфекционных коек для приема коронавирусных пациентов (из них 176 – реанимационных). Всего в регионе развернут 21 инфекционный госпиталь.

ИСТОЧНИК KP.RU