В Волгограде корпус 7-й больницы отвели для лечения коронавирусных больных
"Ну вот и седьмую больницу отдали коронавирусным", - обсуждают в соцсетях волгоградцы, делая вывод, что койки в инфекционных больницах заполнены. Действительно, из гинекологического отделения 7-й больницы оперативно перевели всех пациенток, освободив помещение. Да, отдельный корпус перепрофилируют для помощи пациентам с COVID-19, но не потому, что их больше негде лечить.
- На случай, если вдруг ребенку с диагнозом коронавирусная инфекция или даже с подозрением на COVID-19 вдруг понадобится экстренная хирургическая операция или помощь, таких пациентов как раз будут помещать сюда, - поясняет заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов. Известно, что в 7-й больнице лучшая детская хирургия и самое современное оборудование.
Пока в этом корпусе пациентов с коронавирусом не было.
Напомним, до конца апреля в Волгоградской области должны подготовить порядка 2 тысяч инфекционных коек для приема коронавирусных пациентов (из них 176 – реанимационных). Всего в регионе развернут 21 инфекционный госпиталь.
ИСТОЧНИК KP.RU