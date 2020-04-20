2020-04-20T13:31:52+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: 13 случаев завезли из-за границы, 26 - из Москвы и Питера, остальные - контактные

Больше 10 тысяч из тех, кто хоть как-то соприкасался с коронавирусными больными, находятся под наблюдением
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня коронавирус везут в Волгоградскую области из других регионов.Сегодня коронавирус везут в Волгоградскую области из других регионов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После того, как границы России закрыли, коронавирус уже не привозят из-за рубежа, он гуляет между регионами внутри страны. Так, в Волгоградскую область из-за границы завезли всего 13 случаев COVID-19, а из Москвы уже 25, плюс один из Санкт-Петербурга. Остальные зараженные – это контактные. Всего, напомним, к 20 апреля в Волгоградской области зафиксировано 111 коронавирусных больных.

Постановление губернатора Волгоградской области предписывает всем, кто приезжает в регион из других субъектов РФ, садиться на карантин на 14 дней. На сегодняшний день, 20 апреля 2020 года, в Волгоградской области выписано уже 2800 предписанию на самоизоляцию – это приезжим и тем, кто находился в тесном контакте с коронавирусными больными. Для них в случае нарушения режима самоизоляции грозит немалый штраф и за ними стараются тщательно следить полицейские. Всего же под наблюдением - более 10 тысяч человек. Они тоже должны две недели не выходить из дома, но контроль за ними не такой жесткий.

- В их числе, например, пассажиры рейсового автобуса, на котором мужчина, зараженный COVID-19 приехал в Волгоградскую область. Они входят в так называемую группу риска, - поясняет главный санитарный врач региона Ольга Зубарева.

А вот под медицинским наблюдением – те, у кого уже имеются предпосылки для развития коронавирусной инфекции, в регионе – 1521 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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