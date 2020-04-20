2020-04-20T11:41:48+03:00
Общество

В Волгограде в 2020-м заработают больше двадцати фонтанов

Отремонтированный в прошлом году фонтан «Искусство» уже опробовали после зимы
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фонтан "Искусство" хорошо пережил зиму, и уже радует волгоградцев.Фонтан "Искусство" хорошо пережил зиму, и уже радует волгоградцев.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что на календаре уже 20 апреля, в Волгограде сегодня пасмурно и прохладно. Да и на улицах из-за коронавируса почти нет людей. Но коммунальщики все равно потихоньку запускают в работу городские фонтаны, ведь тепло наступит и вирус рано или поздно уйдет, и люди выйдут на прогулки и так приятно будет в знойную жару оказаться у прохладного фонтана. Вот уже заработал фонтан «Искусство» на Набережной Волгограда, который капитально отремонтировали в прошлом году. Включать его будут, когда установится благоприятная погода.

Специалисты почистили после зимы фонтан, провели пуско-наладочные работы - теперь он будет работать, как часы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Специалисты почистили после зимы фонтан, провели пуско-наладочные работы - теперь он будет работать, как часы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Как зиму пережил»?, - спрашивает корреспондент «КП-Волгоград» у заместителя директора МБУ «Волгоградзедленхоз» Вадима Савина.

- В этом году мы этот фонтан полностью накрыли листами, чтобы в чашу не попадала вода, сейчас проверили все механизмы - все работает. Уже провели пробный пуск. Думаю и проблем с запуском нового пешеходного фонтана на Набережной не будет, - отвечает коммунальщик.

Оборудование фонтана хорошо пережило зиму, ремонт не потребовался. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Оборудование фонтана хорошо пережило зиму, ремонт не потребовался.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году только в центре Волгограда заработают 10 фонтанов.

- На некоторых проведут дополнительную модернизацию систем. Так, новое мощное оборудование появится на фонтанах Красноармейского района. Кроме того, в этом году в Волгограде заработают еще два фонтана - в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе и в парке 70-летия Победы Краснооктябрьского района, - добавляют в администрации Волгограда.

Фонтан "Искусство" включили впервые этой весной.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на аферах с угонами и страховками поймали бывшего полицейского
В Волгограде вновь продлен отопительный сезон
В Волгограде ищут двух водителей, которые сбили пешеходов и сбежали с места ДТП
90 тысяч: в Волгоградской области самая высокая зарплата у врачей - в Камышине
Санавиация не будет доставлять пациентов с коронавирусом в Волгоград
На борьбу с коронавирусом отправят 750 волгоградских студентов-медиков
В Волгограде корпус 7-й больницы отвели для лечения коронавирусных больных
Коронавирус в Волгограде: 13 случаев завезли из-за границы, 26 - из Москвы и Питера, остальные - контактные
В волгоградских больницах лежит 291 пациент с пневмонией
В Волгограде в 2020-м заработают больше двадцати фонтанов
В Волгограде таджик женился на старушке ради гражданства России
Коронавирус в Волгограде: число заболевших перевалило за сотню
В Волгограде парень стрелял с балкона и угодил в окно соседа
Пьяный волгоградец за рулем иномарки чуть не угробил свою 11-летнюю дочь
Под Волгоградом оштрафовали крымчанина, приехавшего торговать в период самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля 2020: число зараженных - 111
В Волгограде судьбу «Соснового бора» продолжат решать в июне