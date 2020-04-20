В Волгограде в 2020-м заработают больше двадцати фонтанов

20 Апр 2020 2020-04-20T11:41:48+03:00

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Несмотря на то, что на календаре уже 20 апреля, в Волгограде сегодня пасмурно и прохладно. Да и на улицах из-за коронавируса почти нет людей. Но коммунальщики все равно потихоньку запускают в работу городские фонтаны, ведь тепло наступит и вирус рано или поздно уйдет, и люди выйдут на прогулки и так приятно будет в знойную жару оказаться у прохладного фонтана. Вот уже заработал фонтан «Искусство» на Набережной Волгограда, который капитально отремонтировали в прошлом году. Включать его будут, когда установится благоприятная погода.

Специалисты почистили после зимы фонтан, провели пуско-наладочные работы - теперь он будет работать, как часы.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Как зиму пережил»?, - спрашивает корреспондент «КП-Волгоград» у заместителя директора МБУ «Волгоградзедленхоз» Вадима Савина.

- В этом году мы этот фонтан полностью накрыли листами, чтобы в чашу не попадала вода, сейчас проверили все механизмы - все работает. Уже провели пробный пуск. Думаю и проблем с запуском нового пешеходного фонтана на Набережной не будет, - отвечает коммунальщик.

Оборудование фонтана хорошо пережило зиму, ремонт не потребовался.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году только в центре Волгограда заработают 10 фонтанов.

- На некоторых проведут дополнительную модернизацию систем. Так, новое мощное оборудование появится на фонтанах Красноармейского района. Кроме того, в этом году в Волгограде заработают еще два фонтана - в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе и в парке 70-летия Победы Краснооктябрьского района, - добавляют в администрации Волгограда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/774217" frameborder="0"></iframe> Фонтан "Искусство" включили впервые этой весной.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU