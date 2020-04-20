В Волгограде таджик женился на старушке ради гражданства России

20 Апр 2020 2020-04-20T10:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На какие только ухищрения не идут таджики, чтобы получить гражданство РФ. Самый распространенный «способ» ускорить процесс получения российского паспорта – жениться на гражданке России. Такие фиктивные браки правоохранители встречают в своей практике нередко, но чтобы молодой человек ради паспорта женился на старушке, которая старше него в два с половиной раза – это нонсенс. Так в Волгоградской области 29-летний таджик женился на 70-летней пенсионерке.

Женщина за печать в паспорте получила деньги, таджик – возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке. И даже успел получить паспорт России. Но вмешалась прокуратура.

- Прокурор Волжского обратился в суд с требованием расторгнуть этот фиктивный брак. По решению суда запись акта гражданского состояния о заключении брака аннулирована. Кроме того, суд отменил решение о приеме таджика в гражданство РФ, а выданный паспорт признали недействительным, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

За прокрученные махинации и обман теперь таджика ждет департация на родину и больше он уже никогда не сможет даже въехать в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU