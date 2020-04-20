2020-04-20T13:37:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: число заболевших перевалило за сотню

На утро 20 апреля 2020 диагноз COVID-19 подтвердили у 111 жителей Волгоградской области, за сутки плюс 18 зараженных
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы используют самые разные средства защиты.Волгоградцы используют самые разные средства защиты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области неуклонно растет. Каждый день подтверждаются все новые случаи инфицирования COVID-19. Если поначалу это были отпускники, то теперь большинство из новых зараженных коронавирусом никуда за пределы региона не выезжали. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 20 апреля 2020 года в Волгоградской области число заболевших коронавирусом уже перевалило за сотню – 111 человек. Только за последние сутки подтвержден диагноз у 18 человек. Это еще один рекорд.

По выздоровлению выписали из больниц 25 заболевших коронавирусом волгоградцев. В инфекционных госпиталях остается еще около четырехсот пациентов. Часть из них с уже подтвержденным диагнозом, остальные - с предварительно положительным тестом на коронавирус и пневмонией. И число госпитализированных каждый день растет.

В целом в России более 47 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели почти три с половиной тысячи пациентов, умерли 405 человек.

Волгоградцев призывают соблюдать самоизоляцию, чаще мыть руки, не трогать лицо, проводить дезинфекцию гаджетов и внимательно относиться к своему здоровью. Чем медленней будут заполняться коронавирусные госпитали, тем меньше будут негативные последствия коронавируса.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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