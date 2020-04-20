В Волгограде парень стрелял с балкона и угодил в окно соседа

20 Апр 2020 2020-04-20T10:24:53+03:00

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Огромное количество несчастных случаев в России происходит по глупости – из-за халатности и разгильдяйства. Вот на днях в Волгограде молодой человек чуть не подстрелил своего соседа. Случайно.

В полицию Центрального района пришел мужчина и рассказал, что кто-то прострелил ему окна. На место происшествия выехал участковый уполномоченный, который, осмотрев окна, установил, что выстрелы были произведены из дома напротив. Чуть позже вычислили и самого «стрелка» - им оказался 21-летний молодой человек.

- В полиции парень пояснил, что прикупил себе травматический пистолет и решил опробовать его в действии. Он вышел на балкон своей квартиры и произвел несколько выстрелов в сторону дома напротив. При этом молодой человек признается, что был уверен, что пули не долетят до многоэтажки, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но от ответственности такое «оправдание» волгоградца не избавит. На него уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство». И грозит ему за такое «баловство» до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU