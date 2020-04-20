Пьяный волгоградец за рулем иномарки чуть не угробил свою 11-летнюю дочь

20 Апр 2020 2020-04-20T09:54:45+03:00

Еще один 11-летний ребенок пострадал в аварии в Кумылженском районе

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Судя по аварийной статистике за минувшие сутки 19 апреля, режим самоизоляции соблюдают далеко не все волгоградцы. Так, за этот день произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек, в том числе двое детей (обоим по 11 лет).

Одну девочку чуть не угробил 36-летний папаша. Мужчина сел за руль «Тойота Чайзер» в состоянии алкогольного опьянения и на 198 километре дороги «Самойловка – Шумилинская» не справился с управлением, и машина улетела в кювет.

- Произошло ДТП в Нехаевском районе. В результате аварии 11-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Еще один 11-летний ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Кумылженском районе. 42-летняя женщина, двигаясь по второстепенной дороге на своей «Ладе Гранта» в сторону станицы Кумылженская, не уступила дорогу «семерке», за рулем которой по главной ехал 31-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя и 11-летний пассажир автомашины «Лада Гранта» доставлены в больницу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU