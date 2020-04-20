Под Волгоградом оштрафовали крымчанина, приехавшего торговать в период самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T09:31:51+03:00

Мужчина не только нарушил карантин, но еще и отправился на рынок продавать саженцы

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Уже 20 дней всем твердят: нельзя без лишней надобности выходить из дома из-за коронавируса, всем приезжим в Волгоградскую область из других регионов надо соблюдать в течение 14 дней режим самоизоляции… И все равно находятся те, кто игнорирует эти требования. Так, в Суровикинском районе полиция поймала жителя республики Крым, который в эти дни приехал к нам торговать саженцами.

16 апреля мужчину заметил полицейский патруль – он торговал саженцами. Когда у него проверили документы, оказалось, что товар он привез из Крыма. При этом крымчанин не сообщил о своем прибытии в наш регионпо телефону 112 и Колл-центра, как требует постановление губернатора Волгоградской области. Мужчина проигнорировал соблюдение режима самоизоляции для приезжих, да еще и вопреки запрету торговал деревьями.

На крымчанина составили протокол об админнарушении. Суровикинский суд оштрафовал мужчину на тысячу рублей.

- В настоящее время постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Волгоградский областной суд, - уточняют в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU