В Волгограде судьбу «Соснового бора» продолжат решать в июне

19 Апр 2020 2020-04-19T16:41:54+03:00

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Совсем недавно, до пандемии, многих жителей Волгоградской области волновала судьба «Соснового бора», а именно конюшен и их обитателей, коих насчитывается более сорока. Власти Дзержинского района Волгограда объявили, что постройки – незаконные, их нужно демонтировать. На первых заседаниях не успели дойти до сути конфликта, стороны готовили доказательства, а в период режима всеобщей самоизоляции рассмотрение дела решили перенести на более спокойные времена.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на определение Арбитражного суда, разбирательство продолжится 4 июня 2020 года - дело не относится к категории безотлагательных. Более того, участники хотят присутствовать на заседаниях, что на данный момент невозможно.

Напомним, срок аренды участка истек в 2012 году, но об этом власти вспомнили только спустя восемь лет. Все это время арендные отношения между властями и комплексом продолжались по молчаливому согласию сторон, расторгнуть их могли в любое время, что и случилось в разгар зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU