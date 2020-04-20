2020-04-19T16:24:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля 2020: число зараженных приближается к сотне

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 апреля 2020 года, самые важные события
Юлия Данильченко
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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля 2020.Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стремительно приближается к сотне: на 20 апреля 2020 года число больных COVID-19 достигло 93 человек. За последние сутки выявили 14 новых случаев.

Сразу 6 человек заболели в Палалсовском районе, еще 5 человек – в Волгограде, по одному случаю в Дубовском, Камышинском и Новоаннинском районах. При этом большая часть госпитализированных заразились контактным путем. Все еще выявляют тех, кто вернулся из эндемичных регионов, в основном из Москвы, где рекордное по стране число инфицированных.

Пасху жители Волгоградской области отметили сидя дома. Власти решили закрыть не только храмы, где возможно столпотворение и нарушение социальной дистанции, но и кладбища. Волгоградцы с пониманием отнеслись к ограничениям и в воскресенье предпочли не нарушать самоизоляцию, о чем свидетельствует «оранжевый» индекс, если верить сервису Яндекс.

Напомним, режим самоизоляции продлится как минимум до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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