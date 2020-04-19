2020-04-19T13:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Волгограде вырос к Пасхе

На неделе горожане чаще обычного выходили из дома
Юлия Данильченко
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К пасхальному воскресенью индекс самоизоляции в Волгограде повысился на балл – с 2,2 до 3,2, информирует сервис Яндекс. Напомним, в Волгоградской области, как и по всей стране, действует режим всеобщей самоизоляции, который продлится минимум до 30 апреля 2020 года. Конечно, за каждым жителем региона уследить невозможно, да и смысл другой – вся надежда на людей и их ответственное отношение к борьбе с COVID-19.

Вся прошедшая неделя горела «красным» - то есть людей на улицах было достаточно. Но многие в будние дни работают. К выходным количество горожан вне дома уменьшилось, улучшив статистику самоизоляции до «оранжевого» уровня. Кладбища и большинство храмов закрыты, многие отмечают Пасху дома, в семейном кругу.

Добавим, на 19 апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе достигло 93 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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