Для реабилитации волгоградских детей-инвалидов купили новое оборудование

19 Апр 2020 2020-04-19T11:57:07+03:00

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В рамках госпрограммы «Доступная среда» волгоградский реабилитационный центр «Надежда» оснастили новейшим оборудованием. Модернизация необходима, ведь ежегодно за помощью обращаются более 600 детей-инвалидов, которые как никто нуждаются в особенном отношении. Воспользоваться соцпомощью могут все, кому не исполнилось 18 лет.

- В числе приобретенного учреждением оборудования – учебно-тренировочные настенные модули, брусья для ходьбы, шведская стенка, а также инновационные аппаратные комплексы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Уникальные аппараты позволят специалистам использовать различные методики лечения. Например, «Магнон-ДКС» поможет справиться с проблемами ЦНС, а электростимулятор мышц «АКорД» - с двигательно-координаторными нарушениями. С каждым годом оборудование становится более современным, поэтому сотрудники центра повышают уровень знаний, квалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU